من لاعب في الدرجة الثالثة إلى اساسي مع برشلونة

كان جيرارد مارتن أساسيا في تشكيلة برشلونة

قبل اربع سنوات، شارك الشاب الذي كان يبلغ من العمر ١٩ عاماً مع فريقه كورنيلا الناشط في الدرجة الثالثة ضد برشلونة في مسابقة كأس ملك إسبانيا، فلفت الانتباه، ووجد نفسه في الكامب نو.

بالأمس، كان جيرارد مارتن، ابن الـ٢٣ عاماً، أساسيا في تشكيلة برشلونة بمواجهة مضيفه الالماني بروسيا دورتموند.

وعلى الرغم من خسارته (١-٣) امام دورتموند، في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، فقد تأهل برشلونة إلى نصف النهائي، لفوزه ذهاباً (٤-٠)، وهو التأهل الاول للفريق منذ العام ٢٠١٩.

في هذه المباراة، شارك مارتن أساسياً في مركز الظهير الأيسر، مكان اليخاندرو بالدي المصاب، وكان حضوره جيداً، وأمامه فرصة ممتازة ليثبت أقدامه في غياب زميله المتوقع لثلاثة أسابيع، يتخللها نهائي كأس الملك امام الغريم التقليدي ريال مدريد.







