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بطل كأس العالم يعاني من تشوه عظمي حاد

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بطل كأس العالم يعاني من تشوه عظمي حاد
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كرة القدم

2025-04-16 | 05:52
بطل كأس العالم يعاني من تشوه عظمي حاد

سوف يتطلب خضوعه لعملية جراحية

كشف الإيطالي جيانلوكا زامبروتا، بطل كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا، عن معاناته من تشوه في العظام، سوف يتطلب خضوعه لعملية جراحية.
ويعاني زامبروتا من تشوه عظمي حاد يُعرف بـ"تقوس الساقين " (Genu Varum)، وهو يتسبب في انحناء الساقين للخارج عند الركبتين.
وعلى الرغم من تجنب زامبروتا للإصابات الخطيرة في مسيرته، الا انه واجه منذ اعتزاله اللعب عام 2014، مشاكل ناجمة عن تشخيص إصابته بـ"الساقين المقوستين".
 وأعلن صاحب الـ48 عاماً أنه سيخضع لعملية جراحية لمعالجة المشكلة، بعد أن صُدم الأطباء من قدرته على المشي، مؤكداً أنه سيحتاج لاستئصال عظاماً ن قدميه.
وقال بطل كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا "سأخضع قريباً لجراحة في كلتا ركبتيّ، حالتي أدهشت الأطباء، زرتُ 3 أو 4 من أبرز الجراحين في البلاد، والجميع تساءل كيف يمكنني المشي بهذا الشكل وهاتين الركبتين، أو كيف يُمكنني ممارسة أنشطة بدنية مثل رياضة البادل".
وأكمل "سأضطر إلى إجراء قطع عظم، سيقومون بتقويم ساقيّ عن طريق ازالة قطع صغيرة من العظم من الأعلى والأسفل، ووضع صفائح لتجنب الحاجة إلى تركيب طرف اصطناعي كامل الآن"، وأشار الى قد يحتاج إلى تركيب طرف صناعي بعد بضع سنوات.


بطل كأس العالم يعاني من تشوه عظمي حاد

رياضة

كرة القدم

جيانلوكا زامبروتا

كأس العالم

منتخب إيطاليا

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