فيديو - تسعون دقيقة في البرنابيو طويلة جداً

يحل آرسنال الانجليزي الليلة ضيفاً على ملعب سانتياغو برنابيو، ليواجه في اياب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا، ريال مدريد الإسباني، الذي يأمل في تحقيق ريمونتادا معجزة كونه خسر في لندن (٠-٣).ويسعى النادي الملكي الى فرض جو من الرهبة والرعب، فبادرت وسائل الاعلام العادية والالكترونية خلال الايام الماضية الى نشر فيديوهات وصور تُحرّض على الريمونتادا.وكان آخر الفيديوهات، ذلك الذي نشرته وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لنادي ريال مدريد، والذي يبدأ برسالة وكأنها "شات" على واتس آب، وفيها "مرحبا، هل يمكن ترجمة هذا النص الى أكبر عدد من اللغات؟".وتتم الترجمة الى مختلف اللغات الرئيسية في العالم، وبينها اللغة العربية، والجملة هي "تسعون دقيقة في البرنابيو طويلة جداً"، وتبقى الكلمة الفصل للملعب الليلة، لمعرفة المتأهل الى نصف النهائي، ريال مدريد أم أرسنال.