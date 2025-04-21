فيديو - القطة السوداء تتسبب بطرد خاميس وإصابة راموس

فاز مونتيري بقيادة سيرخيو راموس على ليون بقيادة خاميس رودريغيز (2-0) ضمن الجولة 17 من الدوري المكسيكي، في مباراة شهدت دخول قطة سوداء الى الميدان، وهو ما مثل فألاً سيئاً حيث، طرد اللاعب الكولومبي وأصيب الإسباني.

وجاء طرد خاميس، زميل راموس السابق في ريال مدريد، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في خمس ثوان في الدقيقة 69، لاحتجاجه على الحكم أدوناي إسكوبيدو، وما لم تقرر اللجنة التأديبية خلاف ذلك، فلن يتمكن الكولومبي من اللعب في ذهاب ربع النهائي.وبذبك، أغلق مونتيري المرحلة العادية من بطولة كلاوسورا 2025 في المركز السابع، ما ضمن له اللعب على أرضه في المباراة الأولى من البلاي أوف ضد باتشوكا، وهما الى جانب خواريز إف سي وبوماس أونام يتنافسون على مقعدين أخيرين في المرحلة النهائية.