رحيل هوغو جاتي .. أرسى أسلوباً جديداً في حراسة المرمى

غيّر الطريقة التي عُرف بها مركز حراسة المرمى

توفي هوغو جاتي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، يوم أمس الأحد عن عمر ناهز 80 عاما، في بوينس آيرس، بعد نقله الى مستشفى بيروفانو لمدة شهرين تقريبا، بعد حادث في الشارع أثناء تمشية كلبه، وهو ما تطلب جراحة في الورك.

وأثناء تعافيه، عانى جاتي من حالة تنفسية حادة بسبب عدوى، ما أدى إلى تعقيد صحته، حتى النتيجة المميتة التي حصلت امس، ليرحل نجم أتلانتا وريفر بلايت وخيمناسيا ويونيون سانتي في وبوكا جونيورز حيث تألق.

كان "إل لوتشو"، حارس مرمى أسطوري، غيّر الطريقة التي عُرف بها مركز حراسة المرمى في الأرجنتين، من خلال ركضه خارج منطقة الجزاء للعب الكرة، وهو ما كان أسلوباً باهظ الكلفة في ذلك الوقت.

وتحدث لوكاس جاتي، أحد ابني "إل لوتشو"، إلى وسائل الإعلام الأرجنتينية، وقال "توفي والدي، في الحقيقة، قبل ثمانية أشهر، عندما ذهبت أمي إلى الجنة، كنت أرغب في اصطحابه إلى أوروبا، لكنه لم يرغب في ذلك .. ذهب بسلام وقاتل حتى اللحظة الأخيرة ".

كان "إل لوتشو" نجم بوكا جونيورز التاريخي (1976-1988) للعام 1981، جنبا إلى جنب مع برينديزي ودييغو أرماندو مارادونا، وفي إسبانيا، اشتهر بدفاعه القوي عن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريث، ولم يكن خجولا من آرائه بل عدوانياً وكان بالتأكيد مميزاً للغاية.







