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ليس ميسي ولا مارادونا: من هو المُفضّل عند البابا فرنسيس؟

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ليس ميسي ولا مارادونا: من هو المُفضّل عند البابا فرنسيس؟
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كرة القدم

2025-04-22 | 01:05
ليس ميسي ولا مارادونا: من هو المُفضّل عند البابا فرنسيس؟

البابا فرانسيس لم يخف أبدا شغفه بكرة القدم

توفي البابا فرانسيس، صباح يوم أمس الاثنين عند الساعة 7:35 صباحا، وهو الذي لم يخف أبدا شغفه بكرة القدم، وخاصة حبه لنادي سان لورينزو دي ألماغرو، في مسقط رأسه، الأرجنتين.
منذ وقت ليس ببعيد، فاجأ البابا الراحل المشجعين بإستبعاده عن الجدل الأبدي، الثنائي مارادونا وميسي، واختيار الأسطورة البرازيلية بيليه، كأعظم لاعب كرة قدم في التاريخ.
"مارادونا أم ميسي؟، أود أن أضيف ثالثا، بيليه .. هم الثلاثة الذين تابعتهم، كان مارادونا عظيما، لكنه فشل كإنسان، ميسي لائق جدا ورجل نبيل، لكن بالنسبة لي، من بين هؤلاء الثلاثة، الأفضل هو بيليه"" قال في مقابلة مع "راي ايتاليانا".
بالنسبة للبابا، كانت الرياضة أداة أساسية لبناء مجتمع أفضل "الرياضة هي وسيلة للتعبير عن مواهب المرء، ولكن أيضا لبناء المجتمع. تعلمنا الرياضة قيمة الأخوة (...) في الميدان، لا يهم أصل الشخص أو لغته أو ثقافته، بل الالتزام والهدف المشترك .. هذه الوحدة في الرياضة هي استعارة قوية لحياتنا، إنها تذكرنا أنه على الرغم من اختلافاتنا، نحن جميعا أعضاء في الأسرة البشرية".



ليس ميسي ولا مارادونا: من هو المُفضّل عند البابا فرنسيس؟

رياضة

كرة القدم

البابا فرانسيس

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بيليه

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