صور - أغرب احتفال بالتتويج .. بروب الحمّام !!

ليست القضية أن النادي توج بلقب كأس هولندا

ليست القضية أن نادي جو أهيد إيغلز توج بلقب كأس هولندا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه (4-2) بركلات الترجيح اثر التعادل (1-1)، على إي زد ألكمار، الذي حُرم من التتويج باللقب الرابع في تاريخه، وغاب عن خزائنه منذ موسم 2012-2013.



اللافت والغريب هي الملابس التي ارتداها لاعبو وفنيو واداريو الفريق الفائز أثناء تسلم الكأس والاحتفالات، وهي "روب حمّام" أخضر اللون، قبل أن يتوجهوا إلى جماهيرهم التي دعاها للتجمع بجانب مقر النادي. اللافت والغريب هي الملابس التي ارتداها لاعبو وفنيو واداريو الفريق الفائز أثناء تسلم الكأس والاحتفالات، وهي "روب حمّام" أخضر اللون، قبل أن يتوجهوا إلى جماهيرهم التي دعاها للتجمع بجانب مقر النادي.



وتأسس نادي جو أهيد إيغلز في العام 1902، وتوّج بلقب الدوري الهولندي أربع مرات كان آخرها في موسم 1932-1933، ويقوده حاليا المدرب بول سيمونس. وتأسس نادي جو أهيد إيغلز في العام 1902، وتوّج بلقب الدوري الهولندي أربع مرات كان آخرها في موسم 1932-1933، ويقوده حاليا المدرب بول سيمونس.





