الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

صور - أغرب احتفال بالتتويج .. بروب الحمّام !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صور - أغرب احتفال بالتتويج .. بروب الحمّام !!
A-
A+

كرة القدم

2025-04-23 | 02:11
صور - أغرب احتفال بالتتويج .. بروب الحمّام !!

ليست القضية أن النادي توج بلقب كأس هولندا

ليست القضية أن نادي جو أهيد إيغلز توج بلقب كأس هولندا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه (4-2) بركلات الترجيح اثر التعادل (1-1)، على إي زد ألكمار، الذي حُرم من التتويج باللقب الرابع في تاريخه، وغاب عن خزائنه منذ موسم 2012-2013.
 

اللافت والغريب هي الملابس التي ارتداها لاعبو وفنيو واداريو الفريق الفائز أثناء تسلم الكأس والاحتفالات، وهي "روب حمّام" أخضر اللون، قبل أن يتوجهوا إلى جماهيرهم التي دعاها للتجمع بجانب مقر النادي.
 

وتأسس نادي جو أهيد إيغلز في العام 1902، وتوّج بلقب الدوري الهولندي أربع مرات كان آخرها في موسم 1932-1933، ويقوده حاليا المدرب بول سيمونس.
 
 


صور - أغرب احتفال بالتتويج .. بروب الحمّام !!

رياضة

كرة القدم

جو أهيد إيغلز

كأس هولندا

ألكمار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أرتيتا اقتحم النقل المباشر وهو يتنزه مع الكلب
ليس ميسي ولا مارادونا: من هو المُفضّل عند البابا فرنسيس؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو لمارادونا وهو يلعب كرة القدم على الرمال
04:25

فيديو لمارادونا وهو يلعب كرة القدم على الرمال

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بقوة فيديو قديم للنجم الأرجنتيني

04:25

فيديو لمارادونا وهو يلعب كرة القدم على الرمال

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بقوة فيديو قديم للنجم الأرجنتيني

تسجيلات صوتية: قرار الاستشفاء المنزلي لمارادونا كان حُكم الاعدام
04:23

تسجيلات صوتية: قرار الاستشفاء المنزلي لمارادونا كان حُكم الاعدام

تبين أن قرار الاستشفاء المنزلي كان "وسيلة للحكم عليه بالإعدام"

04:23

تسجيلات صوتية: قرار الاستشفاء المنزلي لمارادونا كان حُكم الاعدام

تبين أن قرار الاستشفاء المنزلي كان "وسيلة للحكم عليه بالإعدام"

فيديو - فضيحة في الأرجنتين .. فيديو للرئيس والرشوة !!
04:21

فيديو - فضيحة في الأرجنتين .. فيديو للرئيس والرشوة !!

تم تسجيل فيديو عبر كاميرا خفية لرئيس نادي سان لورينزو

04:21

فيديو - فضيحة في الأرجنتين .. فيديو للرئيس والرشوة !!

تم تسجيل فيديو عبر كاميرا خفية لرئيس نادي سان لورينزو

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025