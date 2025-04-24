فيديو - الإصابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة

بدا بيلينجهام وهو يستعد للنزول وكأنه مُصاب في كتفه

قبل 26 دقيقة من نهاية مباراة ريال مدريد وخيتافي الى فوز الاول على مضيفه (1-0) ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني، مقلّصاً الفرق مع المتصدر برشلونة إلى اربع نقاط، شارك النجم الانجليزي جود بيلينجهام كبديل.

وبدا بيلينجهام وهو يستعد للنزول، وكأنه مُصاب في كتفه، أو تجري عملية حماية وقائية له في منطقة سبق وتعرضت للإصابة، فيما أعلن المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي غياب النجمين إدواردو كامافينجا والنمساوي دافيد ألابا للإصابة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الغريم الأزليّ برشلونة ليل السبت المقبل في نهائي كأس ملك اسبانيا، في مباراة تجمعهما في ملعب لا كارتوخا.







