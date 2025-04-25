شقيق جواو فيليكس يخوض مباراته الاولى مع بنفيكا

ظهر هوجو فيليكس لأول مرة مع بنفيكا يوم الأربعاء

ظهر لاعب خط الوسط هوجو فيليكس، شقيق جواو فيليكس، لأول مرة مع بنفيكا يوم الأربعاء في الفوز (4-0) على تيرسنيس في نصف نهائي كأس البرتغال.

ودخل هوغو، البالغ من العمر 21 عاما، إلى أرض الملعب بقرار المدرب برونو لاجي في الدقائق العشر الأخيرة من فوز بنفيكا الذي ضمن مكانه في نهائي كأس البرتغال حيث سيواجه سبورتنج لشبونة.

مثل شقيقه - حاليا في ميلان على سبيل الإعارة من تشيلسي - بدأ هوغو فيليكس مسيرته الكروية في أكاديمية بورتو للشباب، قبل أن يلعب مع بنفيكا، الذي فاز معه بدوري الشباب في 2021/2022.

لم يظهر جواو لأول مرة تحت قيادة لاجي، لكنه حقق اختراقه كلاعب تحت قيادة الأخير في موسم 2018-19، ودوره في فوز بنفيكا باللقب البرتغالي في العام 2019، دفع أتلتيكو مدريد الى دفع 126 مليون يورو للتعاقد معه.







