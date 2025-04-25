أزمة دفاعية لريال مدريد في مواجهة برشلونة

يستضيف ملعب لا كارتوخا يوم السبت مواجهة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة

قبل مواجهة غريمه الأزلي برشلونة المرتقبة في نهائي كأس ملك إسبانيا، تلقى فريق ريال مدريد ضربة موجعة في خطوطه الدفاعية، خلال الفوز (1-0) على خيتافي بهدف دون رد سجله التركي أردا غولر.

فقد كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تعرض اثنين من لاعبيه لإصابات خلال المباراة، ما تسبب في استبعادهما عن نهائي الكأس.

وقال أنشيلوتي "لقد عانى ديفيد ألابا وإدواردو كامافينغا من إصابات عضلية، ولن يتعافيا في الوقت المناسب لمباراة برشلونة، وظهرت معالم الألم على عليهما في الشوط الثاني، حيث خرج النمساوي مطلع الشوط ليحلّ محله الفرنسي، الذي تعرّض بدوره لإصابة في نهاية اللقاء.

ويُمثّل غياب كامافينغا أزمة لريال مدريد، إذ كان أنشيلوتي ينوي الاعتماد عليه كظهير أيسر أمام برشلونة، ما سيضطره للاعتماد على فران غارسيا، الذي يواجه مهمة صعبة أمام مواطنه المتألق لامين يامال، والبرازيلي رافينيا.

ويستضيف ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، يوم السبت، مواجهة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.





