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صورة تفضح لاعبي بورتو في سهرة صباحية

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صورة تفضح لاعبي بورتو في سهرة صباحية
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كرة القدم

2025-04-25 | 00:31
صورة تفضح لاعبي بورتو في سهرة صباحية

فتح نادي بورتو البرتغالي إجراءات تأديبية ضد لاعبيه

فتح نادي بورتو البرتغالي إجراءات تأديبية ضد لاعبيه أوتافيو وتياغو دجالو وويليام جوميز والإسباني سامو أغيهوا وداني ناماسو، لمشاركتهم في حفلة عيد الميلاد المثيرة للجدل، التي انتهت عند الساعة الرابعة صباحا، بعدما اضطرت الشرطة إلى التدخل.
الشخص المعفى من القضية هو مارتيم فرنانديز، الذي نفى مغادرة حفلة عيد ميلاد أوتافيو في الساعة الرابعة صباحا، وادعى أن لديه دليلا على عودته إلى المنزل حوالي الساعة الواحدة صباحا يوم الاثنين.
وبدأ بورتو، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري البرتغالي، تحقيقا بشأن حفلة عيد ميلاد أوتافيو، حيث انتهك لاعبوه حظر السهر واللوائح الداخلية للفريق.
وصلت الصور، التي التقطها عضو في نادي "سوبر دراغوس"، وسرعان ما تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى رئاسة النادي الأزرق والأبيض التي فتحت تحقيقاً بشأنها.


صورة تفضح لاعبي بورتو في سهرة صباحية

رياضة

كرة القدم

بورتو

أوتافيو

تياغو دجالو

ويليام جوميز

سامو أغيهوا

داني ناماسو

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