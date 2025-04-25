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انفصال جيرارد بيكيه وكلارا شيا

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انفصال جيرارد بيكيه وكلارا شيا
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كرة القدم

2025-04-25 | 00:32
انفصال جيرارد بيكيه وكلارا شيا

نهاية العلاقة بين أثنين من أكثر العشاق الذين تم الحديث عنهما

ترك برنامج اسباني مشاهديه عاجزين عن الكلام من خلال الكشف عن نهاية العلاقة بين أثنين من أكثر العشاق الذين تم الحديث عنهما في المشهد الإعلامي الإسباني.
كانت الصحفية أدريانا دورونسورو مسؤولة عن نشر الخبر على الهواء مباشرة، مؤكدة أن جيرارد بيكيه وكلارا شيا قررا إنهاء علاقتهما بعد ما يقرب من ثلاث سنوات معا.
قالت أدريانا "أكدوا لي أن جيرارد بيكيه وكلارا شيا قد انفصلا وأنا أحقق في الأسباب"، وأشارت إلى أنه في الأشهر الأخيرة كان هناك حديث عن أزمة محتملة بينهما.
وذكرت أدريانا حادثة غذت الشائعات "منذ حوالي شهر، شوهد لاعب برشلونة السابق في محل آيس كريم في ميامي برفقة امرأة ذات شعر أحمر"، وقالت "لا أعرف ما إذا كان هذا هو السبب، لكن الانفصال مؤكد".
وأصبحت العلاقة بين بيكيه وكلارا شيا علنية في آب - أغسطس 2022، بعد فترة وجيزة من انفصال لاعب كرة القدم عن الفنانة شاكيرا.



انفصال جيرارد بيكيه وكلارا شيا

رياضة

كرة القدم

جيرارد بيكيه

كلارا شيا

شاكيرا

برشلونة

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