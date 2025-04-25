هل نشهد تعاوناً قريباً بين رونالدو وسبيد؟

قصة IShowSpeed مع كريستيانو رونالدو قصة جميلة

قصة IShowSpeed مع كريستيانو رونالدو هي قصة جميلة، حيث قال الاول في العديد من المناسبات إنه بدأ البث على Twitch في العام 2019، بدافع من اسطورة البرتغال.

كان لاعب كرة القدم، وهو مثال على المثابرة والجهد، السبب في بدء البث عبر الإنترنت، والآن أصبح سبيد أحد أكبر "لاعبي البث" في العالم ... الى درجة أنه قد يتعاون مع رونالدو.

نشأ هذا الاحتمال من إشعار صادر عن مجتمع IShowSpeed، في منصة إكس، وهو انه بات يمكننا أن نرى أن كريستيانو رونالدو أيضا جزء منه.

سبيد معجب كبير بالنجم البرتغالي، حتى أنه أصبح صديقا مقربا لكريستيانو رونالدو جونيور، والآن يبدو أن المهاجم البرتغالي يقترب منه أيضا.





