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ما هي قصّة "الملك" ليبرون وزوجته و"الفلاح" مغنّي الراب؟

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ما هي قصّة &quot;الملك&quot; ليبرون وزوجته و&quot;الفلاح&quot; مغنّي الراب؟
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كرة القدم

2025-04-25 | 00:35
ما هي قصّة "الملك" ليبرون وزوجته و"الفلاح" مغنّي الراب؟

مغني الراب أدلى بتعليقات متحيزة جنساً حول زوجة ليبرون جيمس

جلس كيفن جيتس، مغني الراب الذي أدلى بتعليقات متحيزة جنساً حول زوجة ليبرون جيمس، بجانب الملعب مع صديقته بريتاني رينر في مباراة الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة، التي فاز بها لوس انجلوس لايكرز على مينسوتا تيمبروولفز.
بدأ كل شيء عندما قال جيتس "لا أحب الطريقة التي تنظر بها سافانا إلى ليبرون" ، مضيفا أنه يفضل الطريقة التي تنظر بها "النساء البيض" إلى بطل الدوري الاميركي للمحترفين أربع مرات، وأشار إلى سافانا جيمس على أنها "مأمور السجن الذي يراقب ليبرون".
وكتب ليبرون ردا على تعليقات الموسيقي، التي لم يتراجع عنها "الملوك لا يهتمون بآراء الفلاحين"، فرد كيفن جيتس على عملاق كرة السلة "الحقيقة مؤلمة، لكنها تشفي .. ليبرون، أنا أحبك، طالما يتم الاحتفال بك، لا يهمني من يحبها ... أنا أقل بكثير من فلاح، أنا خادم بسيط لله، وأحبك".



ما هي قصّة "الملك" ليبرون وزوجته و"الفلاح" مغنّي الراب؟

رياضة

كرة القدم

كيفن جيتس

ليبرون جيمس

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