فيديو - أسطورة المصارعة رفض مليون دولار نظير الظهور لثواني

STONE COLD STEVE AUSTIN JUST CRASHED HIS ATV INTO THE BARRICADE

pic.twitter.com/BgdxLF4koU — Barstool Sports (@barstoolsports) April 21, 2025

أعلن المصارع وصانع المحتوى الأميركي لوغان بول أن أسطورة المصارعة (WWE) ستيف أوستن، رفض مليون دولار للمشاركة والقيام بمهمة محددة في عرض "راسلمينيا 41".وقال بول في بودكاست "IMPAULSIVE" الخاص به، إنه عرض على أوستن مليون دولار من أجل الظهور معه في العرض، وارتداء زي زجاجة "برايم"، وهي شركة مشروبات الطاقة التي يمتلكها.واعتاد بول دخول حلبة "راسلمينيا"، منذ ظهوره الأول في عام 2022، وهو يحمل شخصا يرتدي زجاجة "برايم" بالحجم الطبيعي.وقال "عرضت على ستيف مليون دولار ليدخل مرتدياً زجاجة برايم لكنه لم يفعل، بل قام بدهس امرأة مسكينة بدراجته الرباعية"، في حادث عرضي به أوستن حول حلبة المصارعة.