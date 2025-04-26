الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مواجهات برشلونة وريال مدريد في نهائي الكأس سبعة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مواجهات برشلونة وريال مدريد في نهائي الكأس سبعة
A-
A+

كرة القدم

2025-04-26 | 04:22
مواجهات برشلونة وريال مدريد في نهائي الكأس سبعة

برشلونة هو ملك الكؤوس بلا منازع في كرة القدم الإسبانية

برشلونة هو ملك الكؤوس بلا منازع في كرة القدم الإسبانية، مع 31 لقباً، وقد عزز هيمنته في القرن الحادي والعشرين، مضيفا سبعة ألقاب. 
في المقابل، يمتلك "البلانكوس" 20 لقبا في كأس الملك، فاز بأربعة منها على برشلونة، وحقق توازنا إيجابيا في المواجهة المباشرة معه (4-3):

كأس رئيس الجمهورية 1936
أقيمت المباراة النهائية الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب ميستايا، قبل شهر من بدء الحرب الأهلية في إسبانيا، وفاز "الملكي" بنتيجة (2-1)، محققاً لقبه السابع في الكأس بفضل هدفي يوجينيو وليكو.

كاس الجنرال (1967-68)
كان على عملاقي كرة القدم الإسبانية الانتظار أكثر من ثلاثة عقود للالتقاء في نهائي كأس الملك التي أقيمت في سانتياغو برنابيو، وفاز برشلونة بهدف بالخطأ في مرماه من زونزونيغي.

كاس الجنرال (1973-74)
بعد ست سنوات، انتقم ريال مدريد من برشلونة بالفوز (4-0) على ملعب فيسنتي كالديرون، بأهداف سانتيانا وروبينيان وأجيلار وبيري.

كأس الملك (1982-83)
فاز برشلونة في ستاد لا روماريدا، مع تواجد مارادونا وخوانيتو في الملعب، وتقدم الكاتالونيون عن طريق فيكتور مونيوز، وأدرك سانتيانا التعادل، لكن هدف المباراة سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة 90. 

كأس الملك (1989-90)
على ملعب ميستايا، هزم برشلونة غريمه ريال مدريد، الذي كان قد فاز للتو بآخر خمسة ألقاب في الدوري الإسباني، بفضل هدفي غييرمو أمور وخوليو ساليناس، والذكرى البارزة كانت طرد فرناندو هييرو.

كأس الملك (2010-11)
انتهت المباراة بعد الوقت الإضافي بهدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 102 بعد اسلوب دفاعي للغاية غير معتاد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

كأس الملك (2013-14)
في ملعب مستايا، سجل أنخل دي ماريا لريال مدريد ومارك بارترا لبرشلونة، لكن الحسم كان لجاريث بيل في الدقيقة 84، واللقب كان التاسع عشر للفريق الملكي.
نقلا عن ماركا الاسبانية (بتصرف)


مواجهات برشلونة وريال مدريد في نهائي الكأس سبعة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ريال مدريد

كأس الملك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لا ماسيا تطبع نهائي كأس ملك اسبانيا بألوانها
فيديو - أسطورة المصارعة رفض مليون دولار نظير الظهور لثواني

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - لامين يامال يستعد للظهور بـ"لوك" جديد
04:25

فيديو - لامين يامال يستعد للظهور بـ"لوك" جديد

الأجواء ملتهبة بعد هجوم ريال مدريد الشرس على الطاقم التحكيمي للكلاسيكو

04:25

فيديو - لامين يامال يستعد للظهور بـ"لوك" جديد

الأجواء ملتهبة بعد هجوم ريال مدريد الشرس على الطاقم التحكيمي للكلاسيكو

لا ماسيا تطبع نهائي كأس ملك اسبانيا بألوانها
04:24

لا ماسيا تطبع نهائي كأس ملك اسبانيا بألوانها

يواجه برشلونة غريمه ريال مدريد في نهائي كأس الملك الليلة

04:24

لا ماسيا تطبع نهائي كأس ملك اسبانيا بألوانها

يواجه برشلونة غريمه ريال مدريد في نهائي كأس الملك الليلة

فيديو - أسطورة المصارعة رفض مليون دولار نظير الظهور لثواني
04:21

فيديو - أسطورة المصارعة رفض مليون دولار نظير الظهور لثواني

رفض مليون دولار للمشاركة والقيام بمهمة محددة

04:21

فيديو - أسطورة المصارعة رفض مليون دولار نظير الظهور لثواني

رفض مليون دولار للمشاركة والقيام بمهمة محددة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025