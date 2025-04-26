مواجهات برشلونة وريال مدريد في نهائي الكأس سبعة

برشلونة هو ملك الكؤوس بلا منازع في كرة القدم الإسبانية

برشلونة هو ملك الكؤوس بلا منازع في كرة القدم الإسبانية، مع 31 لقباً، وقد عزز هيمنته في القرن الحادي والعشرين، مضيفا سبعة ألقاب.

في المقابل، يمتلك "البلانكوس" 20 لقبا في كأس الملك، فاز بأربعة منها على برشلونة، وحقق توازنا إيجابيا في المواجهة المباشرة معه (4-3):



كأس رئيس الجمهورية 1936

أقيمت المباراة النهائية الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب ميستايا، قبل شهر من بدء الحرب الأهلية في إسبانيا، وفاز "الملكي" بنتيجة (2-1)، محققاً لقبه السابع في الكأس بفضل هدفي يوجينيو وليكو.



كاس الجنرال (1967-68)

كان على عملاقي كرة القدم الإسبانية الانتظار أكثر من ثلاثة عقود للالتقاء في نهائي كأس الملك التي أقيمت في سانتياغو برنابيو، وفاز برشلونة بهدف بالخطأ في مرماه من زونزونيغي.



كاس الجنرال (1973-74)

بعد ست سنوات، انتقم ريال مدريد من برشلونة بالفوز (4-0) على ملعب فيسنتي كالديرون، بأهداف سانتيانا وروبينيان وأجيلار وبيري.



كأس الملك (1982-83)

فاز برشلونة في ستاد لا روماريدا، مع تواجد مارادونا وخوانيتو في الملعب، وتقدم الكاتالونيون عن طريق فيكتور مونيوز، وأدرك سانتيانا التعادل، لكن هدف المباراة سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة 90.



كأس الملك (1989-90)

على ملعب ميستايا، هزم برشلونة غريمه ريال مدريد، الذي كان قد فاز للتو بآخر خمسة ألقاب في الدوري الإسباني، بفضل هدفي غييرمو أمور وخوليو ساليناس، والذكرى البارزة كانت طرد فرناندو هييرو.



كأس الملك (2010-11)

انتهت المباراة بعد الوقت الإضافي بهدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 102 بعد اسلوب دفاعي للغاية غير معتاد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.



كأس الملك (2013-14)

في ملعب مستايا، سجل أنخل دي ماريا لريال مدريد ومارك بارترا لبرشلونة، لكن الحسم كان لجاريث بيل في الدقيقة 84، واللقب كان التاسع عشر للفريق الملكي.

نقلا عن ماركا الاسبانية (بتصرف)





