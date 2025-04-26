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فيديو - لامين يامال يستعد للظهور بـ"لوك" جديد

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فيديو - لامين يامال يستعد للظهور بـ&quot;لوك&quot; جديد
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كرة القدم

2025-04-26 | 04:25
فيديو - لامين يامال يستعد للظهور بـ"لوك" جديد

الأجواء ملتهبة بعد هجوم ريال مدريد الشرس على الطاقم التحكيمي للكلاسيكو

الأجواء الملتهبة التي فرضها ريال مدريد، بعد هجومه الشرس على الطاقم التحكيمي للكلاسيكو المقرر الليلة بمواجهة برشلونة على لقب كأس الملك، ورد فعل الحكام في مؤتمرهم الصحافي الذي ساده البكاء، لم يمنع لامين يامال من الظهور ورأسه مغطى بقبعة من الصوف,
نزل لاعب برشلونة من حافلة الفريق مرتديا قبعة، وذهب إلى التدريب مرتديا قبعة أخرى غطت رأسه بالكامل، ما يشير إلى أن الجناح الموهوب سيفاجئ الجميع في النهائي بتسريحة شعر جديدة، لكن علينا الانتظار لنرى ما سيفعله.
وتناول المدرب هانسي فليك الامر مازحا في المؤتمر الصحفي قبل النهائي "ستندهشوا عند مشاهدته لديه مفاجأة خاصة لكم .. إنه لاعب رائع يبلغ من العمر 17 عاماً، وأعتقد أنه مستعد جيدا للمباراة".


فيديو - لامين يامال يستعد للظهور بـ"لوك" جديد

رياضة

كرة القدم

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