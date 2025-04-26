Hansi Flick: “Lamine Yamal is back and he has a little surprise for you” 👀



🎥 @_JuanjoPonce pic.twitter.com/AX0Q0EyDJK — 433 (@433) April 25, 2025

الأجواء الملتهبة التي فرضها ريال مدريد، بعد هجومه الشرس على الطاقم التحكيمي للكلاسيكو المقرر الليلة بمواجهة برشلونة على لقب كأس الملك، ورد فعل الحكام في مؤتمرهم الصحافي الذي ساده البكاء، لم يمنع لامين يامال من الظهور ورأسه مغطى بقبعة من الصوف,نزل لاعب برشلونة من حافلة الفريق مرتديا قبعة، وذهب إلى التدريب مرتديا قبعة أخرى غطت رأسه بالكامل، ما يشير إلى أن الجناح الموهوب سيفاجئ الجميع في النهائي بتسريحة شعر جديدة، لكن علينا الانتظار لنرى ما سيفعله.وتناول المدرب هانسي فليك الامر مازحا في المؤتمر الصحفي قبل النهائي "ستندهشوا عند مشاهدته لديه مفاجأة خاصة لكم .. إنه لاعب رائع يبلغ من العمر 17 عاماً، وأعتقد أنه مستعد جيدا للمباراة".