فيديو - محمد صلاح وليفربول وكتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب محمد صلاح مهاجم ليفربول اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أصبح أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلًا للأهداف.

وحقق صلاح هذا الإنجاز في المباراة التي انتهت الى فوز ليفربول على توتنهام هوتسبير (5-1) يوم الأحد، حيث سجل هدفه رقم 185 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتفوق على أسطورة مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو.

وبعد تسجيل هدفه المحطّم للأرقام القياسية، استغرق صلاح بعض الوقت للاحتفال مع مشجعي ليفربول، حيث التقط صورة سيلفي معهم باستخدام هاتف سلّمه له أحد المشجعين، وقد عزّز هذا التفاعل علاقته مع جماهير ليفربول المتحمسّة.

ويحتل صلاح المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف أندي كول (187) وواين روني (208) وهاري كين (213) وآلان شيرر (260)، وأمام أغويرو (184).

أمّا على صعيد جميع المسابقات، فقد لعب صلاح في 397 مباراة مع ليفربول، وسجّل 244 هدفاً و110 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الحالي، سجّل 33 هدفاً و23 تمريرة حاسمة في 48 مباراة في جميع المسابقات، بينها 28 هدفًا و18 تمريرة حاسمة في الدوري.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى 82 نقطة، بفرق 14 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، وهو اللقب الثاني له في السنوات الاخيرة، والـ20 بشكل عام، متساوياً مع مانشستر يونايتد.