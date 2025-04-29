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فيديو - فرانكو ماستانتونو وهدف رائع .. تذكّروا هذا الإسم

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فيديو - فرانكو ماستانتونو وهدف رائع .. تذكّروا هذا الإسم
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كرة القدم

2025-04-29 | 01:11
فيديو - فرانكو ماستانتونو وهدف رائع .. تذكّروا هذا الإسم

أحد أعظم الجواهر التي خرجت من نظام شباب ريفر بليت

فرانكو ماستانتونو هو أحد أعظم الجواهر التي خرجت من نظام شباب ريفر بليت، ففي سن 17 عاما، أسعد لاعب خط الوسط الأرجنتيني المشجعين في ملعب مونومنتال، بفضل ركلته الحرة المذهلة مفتتحاً التسجيل في "السوبر كلاسيكو".
أسهم ماستانتونو في فوز فريقه ريفر بليت على الغريم التقليدي بوكا جونيورز (2-1) في قمة الجولة 15 من الدور الاول للدوري الارجنتيني، لكن ذلك لم يؤثر على صدارة بوكا للمجموعة الاولى، فيما حل ريفر بليت ثالثاً في المجموعة الثانية برصيد 28 نقطة، على بُعد أربع نقاط عن روزاريو المتصدر.
طمع مع أكبر الأندية في أوروبا، وبقيمة سوقية تبلغ 15 مليون يورو، وآخذة في الارتفاع، فقد تألق ماستانتونو في أكبر مباراة في كرة القدم الأرجنتينية.



فيديو - فرانكو ماستانتونو وهدف رائع .. تذكّروا هذا الإسم

رياضة

كرة القدم

فرانكو ماستانتونو

ريفر بليت

بوكا جونيورز

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