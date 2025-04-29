فيديو - فرانكو ماستانتونو وهدف رائع .. تذكّروا هذا الإسم

Esta toma del gol de Franco Mastantuono.



Espectacular. 🎨pic.twitter.com/PjE8451won — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 27, 2025

فرانكو ماستانتونو هو أحد أعظم الجواهر التي خرجت من نظام شباب ريفر بليت، ففي سن 17 عاما، أسعد لاعب خط الوسط الأرجنتيني المشجعين في ملعب مونومنتال، بفضل ركلته الحرة المذهلة مفتتحاً التسجيل في "السوبر كلاسيكو".أسهم ماستانتونو في فوز فريقه ريفر بليت على الغريم التقليدي بوكا جونيورز (2-1) في قمة الجولة 15 من الدور الاول للدوري الارجنتيني، لكن ذلك لم يؤثر على صدارة بوكا للمجموعة الاولى، فيما حل ريفر بليت ثالثاً في المجموعة الثانية برصيد 28 نقطة، على بُعد أربع نقاط عن روزاريو المتصدر.طمع مع أكبر الأندية في أوروبا، وبقيمة سوقية تبلغ 15 مليون يورو، وآخذة في الارتفاع، فقد تألق ماستانتونو في أكبر مباراة في كرة القدم الأرجنتينية.