هل يكرر ديكلان رايس ما فعله في مرمى ريال مدريد؟

هو أحد الأسباب الرئيسية لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

مما لا شك فيه أن أحد الأسباب الرئيسية لإقصاء ريال مدريد في وقت أبكر مما كان متوقعا في دوري أبطال أوروبا هو رجل له اسم ولقب: ديكلان رايس.

خاض اللاعب الإنجليزي الدولي مباراة ضد ريال مدريد سيتذكرها لبقية حياته، حيث قاد فريقه إلى الفوز وأصبح أول لاعب يسجل هدفين من ركلات حرة في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

الشيء الأكثر صعوبة في كل هذا هو أن لاعب كرة القدم لم يسجل أبدا هدفا من ركلة حرة طوال حياته المهنية .. ومع ذلك، يبدو أن هذا الحدث العظيم قد كان بمثابة علامة قبل وبعد للاعب الإنجليزي.

في صيف عام 2023، دفع أرسنال 122 مليون يورو وجعل ديكلان رايس أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ.

بالنظر إلى ما رأيناه في التصفيات الأوروبية الأخيرة، قد يكون هذا الاستثمار رخيصا جدا لفريق لندن، الذي يبعد ثلاث مباريات فقط عن رفع أول كأس دوري ابطال له.

ومع ذلك، من المؤكد أن "المدفعجية" لم يتوقعوا أن يعوضهم رايس عن هذا الجهد الاقتصادي الكبير في الأهداف.

في الواقع، قبل انضمامه إلى ملعب الإمارات، سجل اللاعب البريطاني ما مجموعه 15 هدفا فقط في 7 مواسم له كمحترف.

ومع ذلك، كشف المدرب ميكيل أرتيتا عن الجانب الأكثر تهديفا للاعب خط الوسط، الذي سجل في عامه الأول في أرسنال سبعة أهداف.

يبدو أن هذه النسخة من ديكلان رايس آخذة في الارتفاع، لأنه بفضل هدفيه ضد ريال مدريد، فقد عادل هذا الرقم بالفعل (7) وهو في طريقه لتجاوزه، ففي المجموع، سجل الإنجليزي ما مجموعه 29 هدفا في 376 مباراة.

وبذلك، يمر اللاعب الإنجليزي بموسم أعلى أهداف في مسيرته، وتسديداته بعيدة المدى تشكل تهديدا لباريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي.

باحتساب هذا الموسم، يبلغ متوسط ديكلان رايس ما مجموعه 0.14 هدفا في المباراة الواحدة، وهو متوسط لا ينبغي أن يقلق خصمه الأوروبي القادم.

ومع ذلك، تزداد هذه الإحصائية إذا تحدثنا عن دوري أبطال أوروبا، واذ لم يكن لاعب خط الوسط قد ظهر لأول مرة في المسابقة القارية الكبرى، لكن لديه هذا الموسم أربعة اهداف في 11 مباراة، أي بمعدل اجمالي 0.36 هدف في المباراة الواحدة.

لذلك، سيتعين على لويس إنريكي أن يراقب عن كثب نجم ارسنال، الذي يشهد أفضل لحظات تهديفية له في المسابقة الأوروبية هذا الموسم، فيما يرى وكلاء المراهنات أنه من غير المرجح أن يكرر ديكلان رايس الأداء البارع الذي ألقى به ضد ريال مدريد، اذ منحوه 1/100 فرصة تكراره فقط.





