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اشتعلت بين لوغان بول وحارس ميسي الشخصي

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اشتعلت بين لوغان بول وحارس ميسي الشخصي
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كرة القدم

2025-05-04 | 03:38
اشتعلت بين لوغان بول وحارس ميسي الشخصي

تواصل الجدل الإعلامي بين ياسين تشيوكو ولوغان بول

تواصل الجدل الإعلامي بين ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والملاكم والمصارع واليوتيوبير لوغان بول.
وكان بول وجّه دعوة إلى ميسي لخوض نزال في الملاكمة لحسم النزاع التجاري القائم بينهما، بعدما أطلق قائد انتر ميامي مشروب للطاقة في العام الفائت، واتهمه بول بأنه استنسخ العبوة الخاص بمشروبه الموجود في الأسواق منذ العام 2022.
وإذا كان ميسي قد تجاهل العرض، فقد ردّ عليه الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني، ياسين تشيوكو، داعياً إياه الى مواجهته، فيما تمسك لوغان بول بالنزال مع ليو، مؤكداً أنه رفض مبلغ 15 مليون دولار لقبول المواجهة "لأنه منشغل بمصارعة المحترفين".
مجدداً، رد حارس ميسي بمقطع فيديو ساخر موّجه إلى بول عبر إنستغرام، قال فيه "لولو، لا تدع الخوف يسيطر عليك، وقع العقد .. كل شيء سيكون على ما يرام، أعدك بأنني لن أهزمك في الجولة الأولى".
وأضاف "قبل شهرين، عندما كنت ترغب في مواجهة لاعب كرة قدم، لم تذكر أمر المصارعة .. الآن وقد أصبح الأمر جديا، تحاول اختلاق الأعذار؟، بصراحة، من يرفض 15 مليون دولار؟ وبعدها تجرؤ على الحديث عن الالتزام؟".
وختم "أمامك خياران، إما أن تستمر في الرقص على الحلبة مع الدراما الخاصة بك، وشربك ونمط حياتك الزائف، أو أن تكون رجلا وتحافظ على كرامتك وتوقع العقد .. لنُقاتل الناس بشجاعة".


اشتعلت بين لوغان بول وحارس ميسي الشخصي

رياضة

كرة القدم

ياسين تشيوكو

ليونيل ميسي

لوغان بول

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