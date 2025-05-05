الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

برشلونة بلا ظهيرين في مواجهة انتر ميلان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة بلا ظهيرين في مواجهة انتر ميلان
A-
A+

كرة القدم

2025-05-05 | 01:12
برشلونة بلا ظهيرين في مواجهة انتر ميلان

يواجه برشلونة ليل غد الثلاثاء مضيفه انتر ميلان الايطالي

يواجه برشلونة ليل غد الثلاثاء مضيفه انتر ميلان الايطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب الخرافية في عاصمة كاتالونيا الى التعادل (3-3).
ولن تكون الأمور سهلة بالنسبىة الى الفريق الكاتالوني، فبالاضافة الى عامل الارهاق الذي يضرب الفريق والناتج عن ضغط المباريات، بات من شبه المؤكد أنه سيخوض المباراة بلا ظهيريه الاسباني الأيسر أليخاندرو بالدي والأيمن الفرنسي جول كوندي، حيث يغيبان بسبب الإصابة.
ومن المعروف أن كوندي هو اللاعب الذي لم يغب قبل الاصابة عن أي من مباريات برشلونة، فيما يمثل بالدي جبهة قوية مع البرازيلي رافينيا، وليس لدى المدرب هانزي فليك لاعبين بمثل قيمتهما الفنية.



برشلونة بلا ظهيرين في مواجهة انتر ميلان

رياضة

كرة القدم

برشلونة

انتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

أليخاندرو بالدي

جول كوندي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
توني كروس يتغنّى ببيدري .. إنه الأفضل

اقرأ ايضا في كرة القدم

توني كروس يتغنّى ببيدري .. إنه الأفضل
01:11

توني كروس يتغنّى ببيدري .. إنه الأفضل

لا يتردد نجم ريال مدريد السابق في وضع نجم برشلونة الحالي في المقدمة

01:11

توني كروس يتغنّى ببيدري .. إنه الأفضل

لا يتردد نجم ريال مدريد السابق في وضع نجم برشلونة الحالي في المقدمة

بيزا إلى الدوري الإيطالي بعد 34 عاماً .. الفضل لإنزاغي
01:10

بيزا إلى الدوري الإيطالي بعد 34 عاماً .. الفضل لإنزاغي

قاده فيليبو إنزاغي إلى وصافة دوري الدرجة الثانية

01:10

بيزا إلى الدوري الإيطالي بعد 34 عاماً .. الفضل لإنزاغي

قاده فيليبو إنزاغي إلى وصافة دوري الدرجة الثانية

نقل لاعب كرة القدم إلى المستشفى متأثراً بإصابة "قد تهدد حياته"
01:08

نقل لاعب كرة القدم إلى المستشفى متأثراً بإصابة "قد تهدد حياته"

بعد اصطدام مروع خلال مباراة الهبوط من البوندسليجا

01:08

نقل لاعب كرة القدم إلى المستشفى متأثراً بإصابة "قد تهدد حياته"

بعد اصطدام مروع خلال مباراة الهبوط من البوندسليجا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025