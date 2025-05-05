برشلونة بلا ظهيرين في مواجهة انتر ميلان

يواجه برشلونة ليل غد الثلاثاء مضيفه انتر ميلان الايطالي

يواجه برشلونة ليل غد الثلاثاء مضيفه انتر ميلان الايطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب الخرافية في عاصمة كاتالونيا الى التعادل (3-3).

ولن تكون الأمور سهلة بالنسبىة الى الفريق الكاتالوني، فبالاضافة الى عامل الارهاق الذي يضرب الفريق والناتج عن ضغط المباريات، بات من شبه المؤكد أنه سيخوض المباراة بلا ظهيريه الاسباني الأيسر أليخاندرو بالدي والأيمن الفرنسي جول كوندي، حيث يغيبان بسبب الإصابة.

ومن المعروف أن كوندي هو اللاعب الذي لم يغب قبل الاصابة عن أي من مباريات برشلونة، فيما يمثل بالدي جبهة قوية مع البرازيلي رافينيا، وليس لدى المدرب هانزي فليك لاعبين بمثل قيمتهما الفنية.







