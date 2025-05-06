مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت (3-3)

يلتقي برشلونة الليلة مع مضيفه انتر ميلان

ليل الأربعاء الفائت، تعادل برشلونة الاسباني مع ضيفه انتر ميلان الايطالي (3-3) في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه المرة هي الثالثة في تاريخ دوري أبطال أوروبا التي تنتهي فيها مباراة الذهاب من نصف النهائي بالتعادل (3-3)، وكان الحظ مختلطا للفرق التي تلعب مباراة الإياب على أرضها.

ففي عام 1979، تعادل نوتنغهام فورست وضيفه كولونيا الالماني (3-3) في سيتي جراوند، وفاز الفريق الإنجليزي إياباً في ألمانيا بهدف وحيد لإيان بوير.

بعد عشرين عاما، كرر دينامو كييف وبايرن ميونيخ النتيجة في أوكرانيا، وتأهل الألمان بعد أسبوعين أمام جماهيرهم، بفضل هدف في الدقيقة 35 من ماريو باسلت.







