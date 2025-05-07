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بين باريس سان جيرمان وأرسنال .. انتر ميلان ينتظر

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بين باريس سان جيرمان وأرسنال .. انتر ميلان ينتظر
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كرة القدم

2025-05-07 | 01:55
بين باريس سان جيرمان وأرسنال .. انتر ميلان ينتظر

يتطلع باريس سان جيرمان وأرسنال إلى كتابة التاريخ، لكن واحدا فقط منهما قد يتمكن من الفوز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.
يتنافس مدربان إسبانيان، لويس إنريكي - سان جيرمان، الذي يتمتع بميزة طفيفة بعد فوزه على ميكيل أرتيتا - أرسنال (1-0) في مباراة الذهاب في لندن، على مكان في النهائي في ميونيخ، حيث ينتظر إنتر ميلان، بعد فوزه الذي لا ينسى أمام برشلونة.
يعتمد باريس سان جيرمان على تشكيلة مكتملة بلا غيابات، في مقدمتها كفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي، الذي تعافى من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة الذهاب في لندن، وكان لاعب برشلونة السابق حيويا للمدرب نظرا لأنه سجل 25 هدفا في 25 مباراة في عام 2025.
أما أرسنال، فهو يعاني بشكل كبير بسبب الغياب الطويل الأمد لغابرييل خيسوس وكاي هافيرتز، لكن أرتيتا وجد طريقة للتغلب على ذلك والفوز على ريال مدريد، مع أوديجارد وتوماس بارتي وريكاردو كالافيوري وجورين تيمبر وساكا.
بالنسبة لباريس سان جيرمان، هذا هو نصف النهائي الثاني توالياً، بعد هزيمة الموسم الماضي أمام بروسيا دورتموند، لكنه تعلّم الدرس وأصبح كابوسا للفرق الإنجليزية، مقصياً كل من ليفربول وأستون فيلا.


بين باريس سان جيرمان وأرسنال .. انتر ميلان ينتظر

رياضة

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