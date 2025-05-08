هل يهزّ دي بروين كرة القدم العالمية بانتقال مفاجئ؟

من المرتقب أن يغادر كيفن دي بروين فريقه الانجليزي مانشستر سيتي في نهاية الموسم، وكانت المفاجأة مع ربط ذلك بخطوة صادمة.

في نيسان - أبريل الفائت، تم التأكيد على أن البلجيكي سيغادر السيتي في نهاية الموسم، فارتبط اسم دي بروين بعدد من الأندية، بما في ذلك أندية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وأوروبا.

لكن الآن، يُزعم أنّ ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، المتوّج حديثاً قدّم عرضاً صادماً للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً.

وكانت صحيفة دي مارزيو الإخبارية الإيطالية ذكرت أنّ اللاعب يرغب في البقاء في أوروبا، وسط حديث عن اهتمام نادي نابولي، متصدّر الدوري الإيطالي.

وخلال الفترة التي قضاها في ملعب الاتحاد، لعب دي بروين 418 مباراة، وسجل 108 أهداف، وصنع 177 هدفاً.

وفي المجموع، فاز دي بروين بستّة ألقابٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخمسة كؤوس رابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وثلاثة دروع المجتمع، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.