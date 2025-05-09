فيديو - اعتقال 47 شخصا بعد فوضى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المشجعين في شوارع باريس ليلة الأربعاء قبل وبعد إقصاء أرسنال من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مشاهد فوضوية، شهدت أيضا اقتحام سيارة لتجمع للمشجعين.
واحتشد المشجعون المبتهجون في الشوارع للاحتفال بفوز باريس سن جيرمان (2-1) على ملعب حديقة الأمراء، و(3-1) في مجموع المباراتين.
لكن سرعان ما تحولت المشاهد إلى فوضى وعنف، وأظهرت مقاطع الفيديو اشتباكات بين المشجعين والشرطة بملابس مكافحة الشغب.
وفي وقت لاحق من الليلة ذاتها، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، وأفادت التقارير أنّ أحدهم تعرّض لإصابات "حرجة" عندما اصطدمت سيارة بحشد من المشجعين في شارع الشانزليزيه الشهير.
وفي وقت لاحق، تم العثور على السيارة المعنية مهجورة ومحترقة في شارع مارسو، وذكرت مصادر إخبارية محلية أنّ هناك 47 حالة اعتقال مرتبطة بالاضطرابات.
وعلى الرغم من حصول ألفيّ من مشجعي أرسنال على تذاكر للمواجهة في ملعب حديقة الأمراء، إلا أن الآلاف منهم قاموا برحلة إلى باريس لمشاهدة المباراة من مختلف الحانات.