فيديو - اعتقال 47 شخصا بعد فوضى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

In Paris, police arrested 47 people after cars were torched and shops damaged overnight as PSG fans took to the streets to celebrate their team's Champions League semi-final win against Arsenal, authorities say. pic.twitter.com/G8svYQAUz3 — DW News (@dwnews) May 8, 2025

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المشجعين في شوارع باريس ليلة الأربعاء قبل وبعد إقصاء أرسنال من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مشاهد فوضوية، شهدت أيضا اقتحام سيارة لتجمع للمشجعين.واحتشد المشجعون المبتهجون في الشوارع للاحتفال بفوز باريس سن جيرمان (2-1) على ملعب حديقة الأمراء، و(3-1) في مجموع المباراتين.لكن سرعان ما تحولت المشاهد إلى فوضى وعنف، وأظهرت مقاطع الفيديو اشتباكات بين المشجعين والشرطة بملابس مكافحة الشغب.وفي وقت لاحق من الليلة ذاتها، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، وأفادت التقارير أنّ أحدهم تعرّض لإصابات "حرجة" عندما اصطدمت سيارة بحشد من المشجعين في شارع الشانزليزيه الشهير.وفي وقت لاحق، تم العثور على السيارة المعنية مهجورة ومحترقة في شارع مارسو، وذكرت مصادر إخبارية محلية أنّ هناك 47 حالة اعتقال مرتبطة بالاضطرابات.وعلى الرغم من حصول ألفيّ من مشجعي أرسنال على تذاكر للمواجهة في ملعب حديقة الأمراء، إلا أن الآلاف منهم قاموا برحلة إلى باريس لمشاهدة المباراة من مختلف الحانات.