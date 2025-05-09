تلفزيون ريال مدريد يضغط على حكم الكلاسيكو: مشجع للبارسا

”هذا هو الحكم هيرنانديز هيرنانديز، حكم يعمل في الليغا منذ 13 عاما، وهو مشجع لبرشلونة منذ أن كان طفلا، وسيتولى الآن إدارة الكلاسيكو الحاسم" في الدوري، هذا ما ذكرته قناة ريال مدريد التلفزيونية.

لم تفوت قناة ريال مدريد التلفزيونية الفرصة للضغط على الحكم، هذه المرة، إنه هيرنانديز هيرنانديز، الذي سيدير مباراة الكلاسيكو يوم الأحد المقبل في برشلونة.

وأشارت القناة التلفزيونية المدريديّة في الفيديو إلى أنّ الحكم صاحب أسوأ نسبة فوز لريال مدريد من بين الحكام الذين أداروا عشر مباريات أو أكثر للفريق الذي لم يفز النادي معه سوى في 54% من مبارياته، بينها مباراتين فقط من آخر ست مباريات أدارها.

ولم يقتصر حديث القناة التلفزيونية المدريدية على هيرنانديز هيرنانديز فقط، بل تحدثت أيضا عن مارتينيز مونويرا الذي سيتولى إدارة تقنية الفيديو المساعد خلال المباراة، وبدأ الفيديو الذي بثّته القناة بالقول إنّ أحد الحكّام الذين أضرّوا ريال مدريد بقراراته سيكون مسؤولا عن حكم الفيديو المساعد.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن برشلونة لم يفز في أي من آخر 4 مباريات كلاسيكو أدارها هيرنانديز.





