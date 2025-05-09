تحية عاطفية من أيندهوفن الى دينزل دومفريس

وجه نادي أيندهوفن الهولندي تحية إكبار إلى نجمه السابق

وجه نادي أيندهوفن الهولندي تحية إكبار إلى نجمه السابق، الدولي دينزل دومفريس، جاء فيها "متأهل الى نهائي دوري أبطال أوروبا، هدفان و3 تمريرات حاسمة في نصف النهائي، فخورون بك دومفريس".

بدأ دومفريس، 29 عاماً، مسيرته مع سبارتا روتردام (2014-2017)، وانتقل الى هيرنيفين لموسم واحد، ومنه الى أيندهوفن (2018-2021)، قبل أن يحط رحاله في انتر ميلان الايطالي.

في الانتر، وحتى تاريخه، أحرز دومفريس ستة ألقاب بواقع الكالتشيو (1) وكأس ايطاليا (2) وكأس السوبر (3)، ويلعب معه نهاية الشهر على لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

