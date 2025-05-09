الشرطة تحجز سيارة أونانا الفاخرة في مانشستر

سيكون عليه أن يتصرّف بسرعة للحصول على تأمين

تم حجز سيارة اللامبورغيني أوروس التي تبلغ قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني لحارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا لعدم وجود تأمين، وسيكون عليه أن يتصرّف بسرعة للحصول على تأمين وإلا سيتم تحطيم السيارة الفاخرة.

أوقفت الشرطة السيارة صباح يوم الأربعاء بينما كان أحد رفاقه يقودها في منطقة هيل بارنز، ، وتم الإبلاغ عنها على أنها غير مؤمنة على قبل أن يتمّ تحميلها ونقلها إلى حظيرة الشرطة، وأمام أونانا 14 يوماً لإثبات ملكيته لسيارة اللامبو وحصوله على التأمين، وإلا سيتم بيعها في مزاد علني أو تدميرها.

وليس الحارس الكاميروني أوّل نجم لليونايتد تُحجز سيارته، ففي عام 2021، تمّت مصادرة سيارة بول بوغبا الرولز رويس رايث التي تبلغ قيمتها 300 الف جنيه إسترليني لأنها كانت تحمل لوحات مسجلة في موناكو.

حصل اللاعب الفرنسي على عقوبة ثلاث نقاط مع غرامة قدرها 220 جنيهًا إسترلينيّا وأُمر بدفع 85 جنيهاً إسترلينياً في محكمة تامسايد الجزئية، ثمّ غرّم آلافًا إضافيّة من رسوم التخزين لتركه السيارة في الحجز لأشهر.



