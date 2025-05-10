فيديو - إشكال بين نجوم الفريق الواحد في تركيا

صحيح أن فنربخشه تغلب على مضيفه باشاكشهير (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة 33 من الدوري التركي الممتاز، الا انها شهدت حادثة مثيرة للجدل، كونها حصلت بين لاعبي الفريق الضيف.

فقد سدد البوسني المخضرم إيدين دجيكو، كرة سيئة فوق مرمى باشاكشهير، لينفعل البرازيلي أندرسون تاليسكا، غاضباً من زميله، الذي حاول تهدئة الموقف، فواصل تاليسكا الاعتراض، ما أزعج القائد الصربي دوشان تاديتش، اذ توجه نحوه وحاول ضربه، لولا تدخل بقية اللاعبين.

ويحتل فنربشخه المركز الثاني في الدوري التركي الممتاز برصيد 78 نقطة، متأخرا بفرق 5 نقاط عن المتصدر غلطة سراي الذي يُكمل مبارياته الـ33 الليلة بمواجهة طرابزون سبور.