12 عاماً على اعتزاله .. ورثة فيرغسون العشرة بسجلٍ خجول

12 عاماً مضت على اعتزال السير أليكس فيرغسون التدريب عموماً، وقيادة مانشستر يونايتد خصوصاً، بعد 26 سنة قضاها مع الشياطين الحُمر.

خلال هذه المسرة، سجل فيرغسون 13 لقباً في الدوري، 5 في كأس الاتحاد الانجليزي، 4 في كأس الدوري، 10 في الدرع الخيرية، 2 في دوري أبطال أوروبا، 1 في كأس الكؤوس الاوروبية، 1 في كأس السوبر الاوروبي، 1 في كأس الانتركونتيننتال و1 في كأس العالم للأندية.

وبعد اعتزال فيرغسون، 83 عاماً، توالى على تدريب اليونايتد عشرة مدربين، وكان إجمالي ما حصدوه سبع ألقاب فقط.

البداية مع دافيد مويز (2013-2014) مع لقب وحيد هو درع الاتحاد الانجليزي، ثم رايان جيجز (2014) بلا ألقاب، والهولندي لويس فان خال (2014-2016) ولقب كأس الاتحاد الانجليزي.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو الرابع (2016-2018) مع 3 ألقاب هي كأس الرابطة ودرع الاتحاد والدوري الاوروبي، والنرويجي أوله غونار سولشاير (2018-2021) بلا ألقاب، ومايكل كاريك مؤقتاً (2021) أيضاً بلا القاب، ثم الألماني رالف رانجينك (2021-2022) بلا ألقاب.

وكان الهولندي إيريك تن هاغ الثامن (2021-2024) مع لقبين هما كأس الاتحاد الانجليزي وكأس الرابطة، ثم مواطنه رود فان نستلروي مؤقتاً بلا ألقاب، لينضم البرتغالي روبن أموريم الى اللائحة حيث يحتفظ بفرصة لقب اول بعد تأهل الفريق الى نهائي يوروبا ليغ لمواجهة توتنهام.