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هل تعاقد ريال مدريد مع خليفة توني كروس؟

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هل تعاقد ريال مدريد مع خليفة توني كروس؟
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كرة القدم

2025-05-11 | 06:00
هل تعاقد ريال مدريد مع خليفة توني كروس؟

جلب النادي من يقال عنه انه لاعب شابً موهوب

حصل جدل واسع حول ما إذا كان ريال مدريد سيتعاقد مع لاعب خط وسط هذا الصيف، وقد فعل ذلك، وإن لم يكن للفريق الأول، حيث جلب النادي من يقال عنه انه لاعب شابً موهوب.
يبحث ريال مدريد دائما عن أفضل المواهب في سن المراهقة، وعلى وجه الخصوص، كان يبحث عن لاعبين من داخل إسبانيا، ولقد وصل لامين فاتي من أكاديمية ليجانيس في كانون الثاني - يناير الماضي، وسينضم إليه قريباً لاعب شاب هو ليو ويستن من لاس بالماس.
لاعب خط الوسط البالغ من العمر 16 عاما، والذي يمكنه أيضا اللعب في مركز قلب الدفاع، كان مراقباً من قبل "اللوس بلانكوس" في الأشهر الأخيرة، وقد اتخذ الآن خطوة لضمه إلى "لا فابريكا".
ويعلق ريال مدريد آمالاً كبيرة على ويستن، ووفقًا لمسؤولين داخل النادي، فإن اللاعب السويدي الدولي الشاب لديه أسلوب لعب مشابه لطوني كروس، الذي رحل عن "اللوس بلانكوس" الصيف الماضي بعد 10 سنوات من الألقاب في سانتياجو برنابيو.
وعند وصول ويستن إلى ريال مدريد في الصيف، سيتم تعيينه في إحدى تشكيلات الفريق الملكي، والنتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن ينضم إلى فريق تحت 17 عاما أو تحت 18 عاما.
ولكن هناك احتمال أن يتم ترقيته إلى فريق تحت 19 عاما، الذي يقدم موسما رائعا تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا، الذي سيتم ترقيته الى مدرب الكاستيا في بداية موسم 2025-26.
سيكون ويستن أول اللاعبين الشباب الذين سيتعاقد معهم ريال مدريد هذا الصيف، حيث سيواصل الفريق سعيه لتحسين جودة التشكيلة.




هل تعاقد ريال مدريد مع خليفة توني كروس؟

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

ليو ويستن

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