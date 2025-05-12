فيديو - تشيزني انهار باكياً بعد فوز برشلونة

بعد فوز برشلونة (4-3) على ريال مدريد في قمة مباريات الجولة 35 من الدوري، رافعاً الفرق في الصدارة الى سبع نقاط قبل ثلاث جولات على ختام البطولة، انهار حارس مرمى الفريق الكاتالوني، البولندي فويتشيك تشيزني، وركع باكياً، ولجأ زميله الدانماركي كريستنسن الى مواساته.وصد تشيزني كرة المباراة أمام الفرنسي كيليان مبابي، حين كان ريال مدريد متأخراً (3-4)، ثم تابعها أليخاندرو بالدي خارج الملعب.وعاد تشيزني من الاعتزال، وانضم الى برشلونة ليعوّض الحارس الألماني المصاب مارك أندره تير شتيغن، ولعب دوراً أساسياً في فوز البرسا بلقبيّ كأس الملك وكأس السوبر، وصدارته للدوري بفرق سبع نقاط.