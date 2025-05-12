منتخب لبنان لكرة القدم للأشبال يحرز بطولة أرمينيا التطويرية



أحرز منتخب لبنان لكرة القدم للأشبال دون 14 عاماً بطولة أرمينيا التطويرية، بعدما حقق الفوز بالعلامة الكاملة في مبارياته الثلاث، جمع خلالها 7 نقاط وضعته في صدارة البطولة. واستهل المنتخب اللبناني مشواره في البطولة بفوز مستحق على نظيره اللاتفي بنتيجة 2-1، قبل أن يخوض مواجهة قوية أمام أوزبكستان انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحسم المنتخب اللبناني نتيجة المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.