منتخب لبنان لكرة القدم للأشبال يحرز بطولة أرمينيا التطويرية
أحرز منتخب لبنان لكرة القدم للأشبال دون 14 عاماً بطولة أرمينيا التطويرية، بعدما حقق الفوز بالعلامة الكاملة في مبارياته الثلاث، جمع خلالها 7 نقاط وضعته في صدارة البطولة. واستهل المنتخب اللبناني مشواره في البطولة بفوز مستحق على نظيره اللاتفي بنتيجة 2-1، قبل أن يخوض مواجهة قوية أمام أوزبكستان انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحسم المنتخب اللبناني نتيجة المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.
وفي ثالث مبارياته، قدّم منتخب لبنان عرضاً مثيراً أمام منتخب أرمينيا صاحب الضيافة، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، وسجّل أهداف لبنان كل من جايسن بشعلاني، أنور طراد وزياد فخر الدين. وفي ركلات الترجيح، تألق اللاعبون مجدداً، وسجل كل من آدم كمّون، مارك الحاج ورينيه سقال، ليحسم لبنان الفوز بنتيجة 3-2. بهذه النتائج، رفع المنتخب اللبناني رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات، متربعاً على صدارة جدول الترتيب بدون اي خسارة. وتعود بعثة المنتخب ظهر يوم غد الثلاثاء الى بيروت.