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فيديو - رونالدينيو ونجم ريال مدريد في احتفال برشلونة بالنصر

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فيديو - رونالدينيو ونجم ريال مدريد في احتفال برشلونة بالنصر
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كرة القدم

2025-05-13 | 01:16
فيديو - رونالدينيو ونجم ريال مدريد في احتفال برشلونة بالنصر

بعد ساعات من فوز برشلونة بالكلاسيكو على ريال مدريد

بعد ساعات من فوز برشلونة بالكلاسيكو على ريال مدريد في ملعب لويس كومباني الأولمبي في مونتجويك (4-3)، احتفل هانسي فليك ووكيله بيني زاهافي والرئيس جوان لابورتا بالفوز في مطعم في عاصمة كاتالونيا، مع خطة تجديد عقد المدرب حتى حزيران - يونيو 2027 على الطاولة.
في الوقت نفسه، كان العديد من لاعبي فريق برشلونة يحتفلون بالفوز في الكلاسيكو، في ملهى الأوبيوم الليلي، حيث قدم مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت، حفلا موسيقيا مخصصا لقلة متميزة، احتفاءاً بالانتصار والاقتراب من التتويج باللقب المحلي.
ومن بين الحضور، مجموعة كبيرة من اللاعبين، بيدري وفيران توريس وجافي وكاسادو وهيكتور فورت وجول كوندي وآخرين.
بالإضافة إليهم، تواجد ايضاً لاعب ريال مدريد السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي، المغربي أشرف حكيمي، حيث تشارك الحوار مع بيدري.
بالإضافة إلى لاعبي الفريق الحالي وحكيمي، كان رونالدينيو أيضا من بين الحاضرين، حيث استغل مهاجم برشلونة السابق، وهو محب كبير للموسيقى، وجوده في المدينة للاستمتاع بحفل مغني الراب الشهير.

فيديو - رونالدينيو ونجم ريال مدريد في احتفال برشلونة بالنصر

رياضة

كرة القدم

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