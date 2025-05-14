الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب حكم مباراة برشلونة والإنتر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب حكم مباراة برشلونة والإنتر
A-
A+

كرة القدم

2025-05-14 | 01:01
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب حكم مباراة برشلونة والإنتر

كان من أبرز المرشّحين لإدارة إحدى النهائيّات الثلاث في البطولات الأوروبيّة

ذكرت وسائل اعلام متعددة ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قرر استبعاد الحكم البولندي سيمون مارسينياك من إدارة أي نهائيات أوروبية هذا الموسم.
وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكاتالونيّة أنّ مارسينياك كان من أبرز المرشّحين لإدارة إحدى النهائيّات الثلاث في البطولات الأوروبيّة.
وأشار مصدر في "اليويفا" إلى أنّ استبعاد الحكم البولندي جاء بسبب القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الاسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (4-3)، وتسببت بالاطاحة بالنادي الكاتالوني.
وكان مارسينياك تلقّى انتقادات واسعة، خاصة من برشلونة الذي خرج من المسابقة من الدور نصف النهائي بعد تعادله، وبالتالي فلن يدير نهائي دوري أبطال أوروبا أو نهائي الدوري الأوروبي أو نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.



الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب حكم مباراة برشلونة والإنتر

رياضة

كرة القدم

يويفا

سيمون مارسينياك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جيانينا مارادونا توّجه أصابع الاتهام في موت والدها
صدمة في إيطاليا - هبوط سامبدوريا الى الدرجة الثالثة

اقرأ ايضا في كرة القدم

روبن أموريم أجرى 491 مقابلة منذ وصوله إلى أولد ترافورد !!
01:18

روبن أموريم أجرى 491 مقابلة منذ وصوله إلى أولد ترافورد !!

491 مقابلة منذ توليه المسؤولية في أولد ترافورد

01:18

روبن أموريم أجرى 491 مقابلة منذ وصوله إلى أولد ترافورد !!

491 مقابلة منذ توليه المسؤولية في أولد ترافورد

مقارنة إحصائية بين اللاعبين المرشّحين للفوز بالكرة الذهبيّة .. من يتفوّق؟
01:17

مقارنة إحصائية بين اللاعبين المرشّحين للفوز بالكرة الذهبيّة .. من يتفوّق؟

ربما يكون الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025 قد حُسم بالفعل

01:17

مقارنة إحصائية بين اللاعبين المرشّحين للفوز بالكرة الذهبيّة .. من يتفوّق؟

ربما يكون الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025 قد حُسم بالفعل

باير ليفركوزن يفتتح أكاديمية لكرة القدم في البرازيل
01:16

باير ليفركوزن يفتتح أكاديمية لكرة القدم في البرازيل

سيفتتح أكاديمية لكرة القدم في البرازيل

01:16

باير ليفركوزن يفتتح أكاديمية لكرة القدم في البرازيل

سيفتتح أكاديمية لكرة القدم في البرازيل

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025