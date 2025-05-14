الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب حكم مباراة برشلونة والإنتر

كان من أبرز المرشّحين لإدارة إحدى النهائيّات الثلاث في البطولات الأوروبيّة

ذكرت وسائل اعلام متعددة ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قرر استبعاد الحكم البولندي سيمون مارسينياك من إدارة أي نهائيات أوروبية هذا الموسم.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكاتالونيّة أنّ مارسينياك كان من أبرز المرشّحين لإدارة إحدى النهائيّات الثلاث في البطولات الأوروبيّة.

وأشار مصدر في "اليويفا" إلى أنّ استبعاد الحكم البولندي جاء بسبب القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الاسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (4-3)، وتسببت بالاطاحة بالنادي الكاتالوني.

وكان مارسينياك تلقّى انتقادات واسعة، خاصة من برشلونة الذي خرج من المسابقة من الدور نصف النهائي بعد تعادله، وبالتالي فلن يدير نهائي دوري أبطال أوروبا أو نهائي الدوري الأوروبي أو نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.







