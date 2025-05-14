مقارنة إحصائية بين اللاعبين المرشّحين للفوز بالكرة الذهبيّة .. من يتفوّق؟

ربما يكون الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025 قد حُسم بالفعل

ربما يكون الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025 قد حُسم بالفعل، حيث أن مقارنة إحصائيات بعض المرشحين الأوائل ترجّح كفّة مرشح واضح.

فمع تبقي عدد قليل من المباريات من موسم 2024-25، يناقش المشجعون من سيفوز بالكرة الذهبية، بين أمثال نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وثنائي برشلونة لامين يامال ورافينيا أو محمد صلاح نجم ليفربول.

لكن عند مقارنة إحصائيات اللاعبين الأربعة، لا يمكن أن يكون هناك سوى فائز واحد فقط بالكرة الذهبية للعام 2025.

ديمبلي هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية، ويرجع ذلك إلى الدور الحيوي الذي لعبه في قيادة باريس سان جيرمان إلى المجد في الدوري الفرنسي، وصولاً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

وتدعم احصائيات اللاعب على مدار الموسم ذلك، حيث أن مقارنة أدائه في كل 90 دقيقة بمنافسيه في الكرة الذهبية تُظهر بالضبط لماذا يعتبر الكثيرون ديمبلي أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

ففي 28 مباراة في الدوري المحلي هذا الموسم، سجل اللاعب الفرنسي 1.2 هدفاً في كل 90 دقيقة، منها 1.1 هدفاً من دون ركلة جزاء.

وبالمقارنة، سجل صلاح 0.8 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في كل 90 دقيقة (0.6 هدفاً بلا ركلة جزاء)، بينما سجل رافينيا 0.7 هدفا في الدوري الإنجليزي في كل 90 دقيقة (0.6 هدفا بلا ركلة جزاء)، بينما سجل زميله يامال 0.3 هدفا في كل 90 دقيقة، وجميعها في اللعب المفتوح.

يتفوق ديمبيلي أيضا في نسبة تحويل التسديدات لأهداف ودقة التمرير، حيث يبلغ 28.77% و83.32% على التوالي.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بمقارنة كلّ من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الاسباني مع الدوري الفرنسي، يمكن القول إن الأخير هو الأقل، كما يتضح من هيمنة باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة، حيث فاز باللقب 11 مرة منذ 2011-12.

سيتم الإعلان عن الفائز في حفل الكرة الذهبية لعام 2025 الذي يقام في مسرح دو شاتليه في باريس يوم الاثنين 27 تشرين الأوّل - أكتوبر 2025.







