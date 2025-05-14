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روبن أموريم أجرى 491 مقابلة منذ وصوله إلى أولد ترافورد !!

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روبن أموريم أجرى 491 مقابلة منذ وصوله إلى أولد ترافورد !!
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كرة القدم

2025-05-14 | 01:18
روبن أموريم أجرى 491 مقابلة منذ وصوله إلى أولد ترافورد !!

491 مقابلة منذ توليه المسؤولية في أولد ترافورد

أجرى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، 491 مقابلة منذ توليه المسؤولية في أولد ترافورد.
وتمنح اتفاقية حقوق الإعلام في الدوري الإنجليزي الممتاز هيئات البث مقابلة لمدة 15 دقيقة مع كل مدير فني قبل المباريات في الدوري.
ويمكن القول إن وضع يونايتد باعتباره النادي الأكثر متابعة في إنجلترا، يعني أن أموريم مطلوب أكثر من العديد من المدرّبين الآخرين.
وفي حين أنّ الصحفيين قد لا يستخدمون أوقاتهم الكاملة مع المدربين في الأندية الصغيرة، فإنهم يفعلون ذلك دائماً تقريباً مع أموريم.
وفي حين أن أموريم يفي فقط بالمسؤوليات الإعلامية المطلوبة بموجب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن العدد الهائل من المقابلات ملفت للأنظار.
وفي الواقع، يشير المطلعون في يونايتد إلى أن النادي يفعل كل ما في وسعه لتقليل التزاماته الإعلامية إلى الحد الأدنى، لكن الواقع غير ذلك، وقد توزعت مقابلات أموريم على الشكل التالي:
خلال 25 مباراة خاضها حتّى الآن كمدرّب لليونايتد في الدوري الممتاز، أجرى المدرّب البرتغالي 196 مقابلة موزّعة بين 50 كمؤتمرات صحفيّة قبل وبعد المباريات ومثلها مع قناة النادي الرسميّة والباقي بين أصحاب الحقوق وناقلي المباريات.
أمّا في مباريات الكؤوس المحليّة الأربع، فقد ظهر أموريم في 45 مقابلة صحفيّة وكانت الـ150 مقابلة المتبقيّة مرتبطة بالمباريات العشر لليونايتد في الدوري الأوروبي.
تأقلم أموريم مع العديد من جوانب كرة القدم الإنجليزية، لكن التدقيق الإعلامي المستمر كان أحد أصعب التحولات من دوره السابق في سبورتنج لشبونة البرتغالي.
ويواجه الشياطين الحمر فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة، ثم يسافر إلى بلباو يوم 21 أيّار - مايو لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام.


روبن أموريم أجرى 491 مقابلة منذ وصوله إلى أولد ترافورد !!

رياضة

كرة القدم

روبن أموريم

مانشستر يونايتد

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