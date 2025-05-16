فيديو - 12 مُصاباً في حادث دهس قبل مباراة مباراة برشلونة وإسبانيول

🚨 🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FANS ARE BEING RAN OVER OUTSIDE THE STADIUM!



— @CocoExiliado pic.twitter.com/NGM20hzA0m — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) May 15, 2025 🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Mass hit-and-run near Espanyol stadium. A car plowed into several Espanyol fans, leaving multiple people injured so far.



pic.twitter.com/5cnsYSxOaY — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 15, 2025

توقفت مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني ليل أمس الخميس على ملعب RCDE لفترة وجيزة بعد بدايتها اثر حادث وقع خارج الملعب.وأدى الإعلان في الملعب إلى رد فعل قوي من جماهير الفريق المضيف، وطالب بعض المشجعين حارس المرمى خوان جارسيا بالتحدث الى حكم المباراة وإيقاف اللعب، وهو ما حصل، لعدّة دقائق، وتحدث مع الفريقين وأفراد الأمن قبل أن يستكملها.ويرجع السبب إلى اصطدام سيارة بمشجعي إسبانيول خارج الملعب، وهو ما أدى إلى إصابة العديد منهم، ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو، وقع الحادث قبل انطلاق المباراة مباشرةً وأدى إلى إرسال العديد من سيارات الإسعاف لعلاج المصابين.ويُعتقد أنّ نحو 12 شخصاً أصيبوا بجروح، بعد أن فقد سائق السيطرة على سيارته ودهس المشجعين، قبل أن يؤكد مذيع الملعب أن الوضع تحت السيطرة.وانتهت المباراة بفوز برشلونة (2-0)، بعد أن سجّل لامين يامال في الدقيقة 53 وفيرمين في الدقيقة 90+ للفريق الكاتالوني رسمياً بطلًا للدوري الإسباني لموسم 2024-2025 قبل جولتين من نهاية الموسم.