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ألكسندر لاكازيت يُنهي غداً مسيرته الطويلة مع ليون

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ألكسندر لاكازيت يُنهي غداً مسيرته الطويلة مع ليون
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كرة القدم

2025-05-16 | 02:34
ألكسندر لاكازيت يُنهي غداً مسيرته الطويلة مع ليون

يخوض النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مباراته الأخيرة مع فريقه ليون

بعد مسيرة طويلة، بات من المؤكد أن يخوض النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مباراته الأخيرة مع فريقه ليون يوم غد السبت، وستكون بمواجهة أنجيه، ضمن الجولة 34 الأخيرة من الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز السابع.
بدأ لا كازيت، 33 عاماً، مسيرته مع ليون في سنّ مبكرة، واستمر في صفوفه من العام 2008 الى العام 2017، حين تحوّل الى أرسنال الإنجليزي، وخاض معه حتى 2022، حيث عاد الى بيته الأم، ولعب في صفوفه 296 مباراة سجل خلالها 159 هدفاً في 14 عاماً.
وخلال هذه المسيرة، أحرز لا كازيت لقبين محليين مع ليون هما كأس فرنسا وكأس الأبطال، وتوّج مع أرسنال بلقبين أيضاً ووصافة دوري أبطال أوروبا 2018-19، كما خاض مع جميع منتخبات فرنسا وصولاً الى الفريق الأول.



ألكسندر لاكازيت يُنهي غداً مسيرته الطويلة مع ليون

رياضة

كرة القدم

ألكسندر لاكازيت

ليون

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