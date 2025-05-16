المرأة التي ابتزت سون بحملها قيد الاعتقال

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على امرأة ورجل

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على امرأة ورجل بتهمة ابتزاز نجم البلاد الأول، قائد توتنهام الإنجليزي، سون هيونغ مين، بعدما ادعت أنها حامل بطفله.

وتمكنت شرطة غانغنام في جنوب سيول، من القبض على امرأة عشرينية ورجل أربعيني بتهمة الابتزاز ومحاولة الابتزاز، وذلك بعد أن قدّمت الوكالة المسؤولة عن أعمال قائد توتنهام، بشكوى زاعمة أنه كان ضحية لمحاولة ابتزاز.

ونشرت الوكالة في بيان "نود أن نخبركم أن سون هيونغ مين هو بوضوح الضحية في هذه الحادثة"، وهو ما أكدته الشرطة التي أعلنت بأن المرأة كذبت وادعت أنها حامل في محاولة لابتزاز سون ماليا في حزيران - يونيو من العام الماضي، كما اتصل الرجل أيضا بنجم توتنهام محاولا ابتزازه في مارس هذا العام.





