ماذا قال جوزيه مورينيو عن دين هاوسين؟

يواصل ريال مدريد التحضير لحقبة جديدة بقيادة مدربه الجديد

بعد خروجه خالي الوفاض من الموسم، يواصل ريال مدريد التحضير لحقبة جديدة بقيادة مدربه الجديد، الاسباني تشابي ألونسو.

فبعد إتمام صفقة الظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد، بات الشاب الواعد، الاسباني دين هاوسين قريباً جداً مع الاتفاق على دفع الشرط الجزائي مع بورنموث، المُقدّر بـ50 مليون جنيه إسترليني، وفقاً للصحفي فابريزيو رومانو.

وكان المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو قد منح دين هاوسين أول ظهور له في مسيرته الاحترافية، وقال آنذاك "دين هاوسين لديه 10 دقائق من كرة القدم في الدوري الإيطالي، لكنه أحد أكبر المواهب في كرة القدم .. سيكون لاعباً عظيماً في المستقبل."

بدأ المدافع البالغ 20 عاماً، مع نادي كويستا بيندا المغمور، وانتقل منه الى ملقا، ثم الى يوفنتوس الإيطالي (2021-2023)، ومعاراً الى روما، حيث تعرّف الى مورينيو، ومنه الى بورنموث الإنجليزي.







