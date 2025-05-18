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هل تكون اسكتلندا المحطة الأولى لدافيد أنشيلوتي؟

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هل تكون اسكتلندا المحطة الأولى لدافيد أنشيلوتي؟
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كرة القدم

2025-05-18 | 02:56
هل تكون اسكتلندا المحطة الأولى لدافيد أنشيلوتي؟

بدأ دافيد أنشيلوتي في الطيران بمفرده

بدأ دافيد أنشيلوتي في الطيران بمفرده، بعد ثمانية مواسم الى جانب والده بين بايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون وريال مدريد، حيث سيواجه ابن كارليتو، أول تحد فردي له الموسم المقبل.
ولد في بارما قبل 35 عاما، وكان لديه مسيرة قصيرة كلاعب كرة قدم، حيث لعب في صفوف الشباب في إيه سي ميلان بينما كان والده يدير الفريق الأول.
حصل على رخصة UEFA Pro في تموز - يوليو 2023، ومع رحيل كارلو إلى المنتخب البرازيلي، سيسلك دافيدي طريقه الخاص.
وفي السياق، يبدو ان رينجرز هو الذي يتصدر المشهد للحصول على خدمات دافيد، ويقال ان باير ليفركوزن يريده ايضاً مع انتقال تشابي الونزو الى ريال مدريد،
ومنذ عودة رينجرز إلى دوري الدرجة الأولى الاسكتلندية في العام 2016، فازا بدوري واحد وكأس واحد وكأس رابطة واحدة، وهناك نقص في الاستقرار الفني على مقاعد البدلاء.
ويبحث رينجرز عن رجل شجاع لمواجهة التحدي المتمثل في محاولة إنهاء احتكار سلتيك، غير القابل للنقاش عمليا على المستوى الوطني.



هل تكون اسكتلندا المحطة الأولى لدافيد أنشيلوتي؟

رياضة

كرة القدم

دافيد أنشيلوتي

رينجرز

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