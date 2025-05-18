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2025: عام انتهاء موسم الجفاف لأربع أندية

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2025: عام انتهاء موسم الجفاف لأربع أندية
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كرة القدم

2025-05-18 | 02:58
2025: عام انتهاء موسم الجفاف لأربع أندية

عام 2025 هو عام انتهاء موسم الجفاف بالنسبة الى أربع أندية ...

عام 2025 هو عام انتهاء موسم الجفاف بالنسبة الى أربع أندية ... 
فقد أنهى نيوكاسل جفافا استمر 70 عاماً في الألقاب عموماً، وهزم ليفربول (2-1) في المباراة النهائية لكأس الدوري الإنجليزي.
ومع ان تاريخ نيوكاسل يونايتد حافل، قهو بطل إنجلترا 4 مرات، وكأس الاتحاد 6 مرات، والدرع الخيري مرة، الا ان لقبه الأخير، كأس الاتحاد، يعود الى الموسم 1954-55.
كذلك، في هولندا، أنهى جو أهيد إيغلز (Go Ahead Eagles) جفافاً استمر 92 عاماً منذ نشأته، وأحرز لقبه الأول، كأس هولندا (KNVB Cup)، حيث عادل آي زد ألكمار في الدقيقة (90+9) بركلة جزاء، ثم فاز بركلات الترجيح (4-2).
وفي إيطاليا، أنهى بولونيا جفافا استمر 51 عاما وهزم ميلان (1-0) مُحرزاً كأس البلاد، علماً انه بطل الدوري سبع مرات آخرها 1963-64، وحامل الكأس مرتين آخرها 1973-74.
وبالأمس، فاز كريستال بالاس بأول لقب كبير له على الإطلاق، بعد تغلبه على مانشستر سيتي (1-0) في نهائي كأس الدوري، في مفاجأة مدوية، حاصداً تأهلاً الى الدوري الأوروبي، وهو الذي يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
 



2025: عام انتهاء موسم الجفاف لأربع أندية

رياضة

كرة القدم

نيوكاسل يونايتد

جو أهيد إيغلز

بولونيا

كريستال بالاس

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