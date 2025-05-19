مراهنات في سان جيرمان .. عثمان ديمبيلي يفوز !!

شوهدت صور تظهر أن هذا الرهان حقيقي وموجود

قبل أشهر، كشف عثمان ديمبيلي أنه وعدد من زملائه في باريس سان جيرمان، قاموا ببعض الرهانات المتعلقة بعدد الأهداف هذا الموسم.

بالأمس، في حديقة الأمراء، خلال الاحتفالات بلقب الدوري الفرنسي الذي فاز به رجال المدرب لويس إنريكي، شوهدت صور تظهر أن هذا الرهان حقيقي وموجود، وأن لاعب برشلونة السابق قد فاز به.

في بداية شهر كانون الثاني - يناير، كشفت صحيفة (Le Parisien) عن ساعات من ماركات رولكس أو باتيك على المحك، إذا وصل ديمبيلي إلى 30 هدفاً، وهو رقم تحقق، وتم تجاوزه.

فقد لعب عثمان 43 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، في جميع المسابقات، سجل خلالها 33 هدفاً و13 تمريرة حاسمة، أي انه ساهم في 46 هدفاً.

وخلال الاحتفال، حمل اللاعب الفرنسي الدولي ساعة فاخرة جديدة في معصمه، ما يظهر أن زملائه في الفريق قد أوفوا بوعدهم.







