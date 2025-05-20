ما هو معنى اسم لامين يامال وقصّة ردّ الجميل؟

بات جناح برشلونة أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية

بات لامين يامال، جناح فريق برشلونة الإسباني، أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، على الرغم من صغر سنه، حيث يبلغ 17 عاماً.

هو لامين يامال نصراوي إيبانا، والجزء الأول من الاسم، لامين يامال، اسم مركب، ونصراوي يمثل عائلة الأب، الآتي من مدينة العرائش المغربية، وإيبانا يمثل اسم عائلة الأم الآتية من باتا في غينيا الاستوائية.

وكشف موقع "سبورت بايبل" البريطاني، أن اختيار اسم لامين يامال، جاء تكريماً لشخصين لعبا دوراً كبيراً في مساعدة والديّ النجم الواعد مالياً، حيث عانيا قبل ولادته أزمة مالية، ولم يكونا قادرين على دفع إيجار منزلهما، ليقوم لامين ويامال، بدفع الإيجار لهما.

وكردٍ على الفعل النبيل، أطلق الوالد الاسم على وليده، ولامين تعني باللغة العربية، الصادق والأمين، بينما يامال تعني جمال.

وقاد لامين يامال برشلونة للتتويج بألقاب الدوري والكأس والسوبر المحلي، والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد لعب 105 مباريات منذ تصعيده للفريق الأول في العام 2023، كما قاد منتخب اسبانيا الى لقب كأس أمم أوروبا، ويلعب معه قريباً في نصف نهائي دوري أمم أوروبا ضد فرنسا.





