باتريس إيفرا يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لحضور جنازة شقيقته

سيحاول مانشستر يونايتد ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا

سيحاول مانشستر يونايتد ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز على غريمه توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي، الإنجليزي الخالص، في مدينة بلباو الاسبانية الليلة.

وكان من المقرر أن يحضر باتريس إيفرا، نجم مانشستر السابق، 44 عاماً، المباراة في بلباو، لولا وفاة شقيقته، التي خسرت صراعاً مع مرض السرطان استمر 20 عاماً.

وقال اللاعب الفرنسي مخاطباً النادي إنّه كان من المفترض أن يحضر النهائي شخصياً، ليظهر دعمه للفريق، ولكن لسوء الحظ، يجب أن يذهب إلى باريس لحضور جنازة شقيقته البالغة من العمر 56 عاماً.

وحثّ إيفرا، وهو واحد من 23 شقيقاً، فريق المدرب روبن أموريم على إظهار القوة التي أظهرتها شقيقته الراحلة لإنهاء موسمهم الكئيب بشكل جيد.

وطلب إيفرا من اللاعبين الصمود والقتال من أجل قميص النادي، لأنّه بالنسبة للجماهير، بالنسبة للموظفين، بالنسبة للناس في مانشستر، بالنسبة للمشجعين في جميع أنحاء العالم، لا يوجد عذر، فهذا واجبهم.





