الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

باتريس إيفرا يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لحضور جنازة شقيقته

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
باتريس إيفرا يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لحضور جنازة شقيقته
A-
A+

كرة القدم

2025-05-21 | 01:27
باتريس إيفرا يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لحضور جنازة شقيقته

سيحاول مانشستر يونايتد ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا

سيحاول مانشستر يونايتد ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز على غريمه توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي، الإنجليزي الخالص، في مدينة بلباو الاسبانية الليلة.
وكان من المقرر أن يحضر باتريس إيفرا، نجم مانشستر السابق، 44 عاماً، المباراة في بلباو، لولا وفاة شقيقته، التي خسرت صراعاً مع مرض السرطان استمر 20 عاماً.
وقال اللاعب الفرنسي مخاطباً النادي إنّه كان من المفترض أن يحضر النهائي شخصياً، ليظهر دعمه للفريق، ولكن لسوء الحظ، يجب أن يذهب إلى باريس لحضور جنازة شقيقته البالغة من العمر 56 عاماً.
وحثّ إيفرا، وهو واحد من 23 شقيقاً، فريق المدرب روبن أموريم على إظهار القوة التي أظهرتها شقيقته الراحلة لإنهاء موسمهم الكئيب بشكل جيد.
وطلب إيفرا من اللاعبين الصمود والقتال من أجل قميص النادي، لأنّه بالنسبة للجماهير، بالنسبة للموظفين، بالنسبة للناس في مانشستر، بالنسبة للمشجعين في جميع أنحاء العالم، لا يوجد عذر، فهذا واجبهم.


باتريس إيفرا يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لحضور جنازة شقيقته

رياضة

كرة القدم

باتريس إيفرا

مانشستر يونايتد

دوري أبطال أوروبا

توتنهام

الدوري الأوروبي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - حفل عشاء لبرشلونة تكريماً للفريق الأول
فيديو - حين بكى غوارديولا مودّعاً دي بروين

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - خلدون المبارك كشف جدارية دي بروين
01:29

فيديو - خلدون المبارك كشف جدارية دي بروين

تخصيص طريق في أكاديمية مانشستر سيتي باسم اللاعب

01:29

فيديو - خلدون المبارك كشف جدارية دي بروين

تخصيص طريق في أكاديمية مانشستر سيتي باسم اللاعب

فيديو - حفل عشاء لبرشلونة تكريماً للفريق الأول
01:28

فيديو - حفل عشاء لبرشلونة تكريماً للفريق الأول

تكريماً لحصد الثلاثية بعد موسم خرافيّ عاشه البلوغرانا

01:28

فيديو - حفل عشاء لبرشلونة تكريماً للفريق الأول

تكريماً لحصد الثلاثية بعد موسم خرافيّ عاشه البلوغرانا

فيديو - حين بكى غوارديولا مودّعاً دي بروين
01:25

فيديو - حين بكى غوارديولا مودّعاً دي بروين

كتب مع مانشستر سيتي تاريخاً من ذهب

01:25

فيديو - حين بكى غوارديولا مودّعاً دي بروين

كتب مع مانشستر سيتي تاريخاً من ذهب

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025