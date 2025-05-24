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فيديو - القدّيس بيدرو نجم احتفالات نابولي باللقب

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فيديو - القدّيس بيدرو نجم احتفالات نابولي باللقب
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كرة القدم

2025-05-24 | 04:39
فيديو - القدّيس بيدرو نجم احتفالات نابولي باللقب

لعب دوراً مؤثراً في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه

على الرغم من بلوغه 37 عاماً، لعب بيدرو رودريغيز، نجم برشلونة وتشيلسي السابق، إبن أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، ولاعب لاتسيو حالياً، دوراً مؤثراً في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.
ومع أنه يلعب في لاتسيو، فقد تحوّل بيدرو الى نجم احتفالات جمهور نابولي، والسبب أنه سجل هدفين في مرمى إنتر ميلان، أحدهما هدف التعادل (2-2) من ركلة جزاء في الوقت القاتل في الجولة قبل الأخيرة.
وأسهم هذا الهدف في بقاء نابولي على القمة بفرق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، على الرغم من تعادله مع بارما سلباً في الجولة نفسها، ثم فوزه على كالياري في الجولة الأخيرة (2-0) وإحراز اللقب.
وانتشرت صور للاعب الاسباني وهو يحمل الصليب، ووصفته بالقديس بيدرو، وأنشد جمهور نابولي أغنية خاصة له.



فيديو - القدّيس بيدرو نجم احتفالات نابولي باللقب

رياضة

كرة القدم

بيدرو رودريغيز

نابولي

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