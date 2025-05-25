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موسم المفاجآت والألقاب التي طال انتظارها

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موسم المفاجآت والألقاب التي طال انتظارها
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كرة القدم

2025-05-25 | 06:33
موسم المفاجآت والألقاب التي طال انتظارها

ما حصل هذا الموسم كان استثنائياً من جهات عدّة

ليس من المستغرب أن يفوز برشلونة بلقب في إسبانيا أو بايرن ميونيخ في ألمانيا، لكن ما حصل هذا الموسم كان استثنائياً من جهات عدّة.
عربياً، نال الأهلي السعودي لقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، وحصد الغرّافة كأس أمير قطر بعد غياب دام 13 عاماً.
أوروبيا، نال كريستال بالاس أول لقب في تاريخه، بتغلبه (1-0) على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وحصد نيوكاسل يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية إثر مباراة نهائية للذكرى أمام ليفربول (2-1) وهو ول لقب بعد 70 عاماً.
كذلك، فاز بولونيا بأول لقب بعد غياب 51 عاماً، بتغلبه على ميلان (1-0) في نهائي كأس إيطاليا، ونال أبردين كأس اسكتلندا بعد غياب 25 عاماً، بفوزه على سيلتيك بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1)، وفاز توتنهام بأول بطولة بعد 17 عاماً (1-0) على حساب مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي.



موسم المفاجآت والألقاب التي طال انتظارها

رياضة

كرة القدم

برشلونة

بايرن ميونيخ

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