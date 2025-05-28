ماذا تريد السفيرة الأميركية من زيارة النادي الأهلي؟

تلقى النادي الأهلي رسالة من السفيرة الأميركية لدى العاصمة المصرية

قبيل سفره الى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها في 14 تموز – يونيو المقبل، تلقى النادي الأهلي المصري رسالة من هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأميركية لدى العاصمة المصرية القاهرة.

فقد نشر الحساب الرسمي للسفارة رسالة من السفيرة جاء فيها "أميركا مستنيّه الشياطين الحمر، نحن متحمسون مثلكم لنرى الأهلي المصري يلاعب انتر ميامي يوم 14 تموز - يونيو في افتتاح بطولة كأس العام للأندية في فلوريدا".

وأشار الحساب أن السفيرة "استمتعت جدا بمقابلة أسطورة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب (بيبو) وقيادات النادي قبل المباراة في ميامي"، وذلك خلال زيارتها الى مقرّه في الجزيرة، على رأس وفد من السفارة.

وأعربت السفيرة عن سعادتها بوجودها داخل الأهلي، وأكدت أن مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح البطولة لحظة تاريخية في العلاقات الرياضية بين البلدين، فيما رحّب الخطيب بها وبالوفد المرافق، وأكد أن الأهلي سعيد بما لمسه من تعاون.







